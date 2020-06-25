25 июня 2020 ЧЕТВЕРГ
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15:11 | 25 июня
Вышел в свет 36-й том Книги Памяти Саратовской области
14:00 | 25 июня
Саратовская область вошла в топ-8 самых популярных регионов для отдыха на Волге
13:03 | 25 июня
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12:48 | 25 июня
Валерий Радаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
11:28 | 25 июня
Любовь Баголей, актриса, режиссер, заведующая кафедрой мастерства актера театрального института СГК имени Л.Собинова: «После карантина эстетическим убежищем для зрителей станут ренессансные комедии Шекспира»
10:11 | 25 июня
Медицинские работники получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова
09:58 | 25 июня
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09:10 | 25 июня
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Саратовская область вошла в топ-8 самых популярных регионов для отдыха на Волге

Новости


Самые популярные для летнего отдыха российские регионы, расположенные на берегах реки Волга, выявил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По информации комитета по туризму области, список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года. При этом учитывались средние траты семьи на проживание в сутки и среднее число забронированных ночей. В составленном рейтинге Саратовская область заняла 8 место, уступив Тверской, Московской, Ярославской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской и Ивановской областям.

По данным сервиса Tvil.ru, туристы планируют отдых летом на Волге на период от 1 до 5 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки.