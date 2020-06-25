Саратовская область вошла в топ-8 самых популярных регионов для отдыха на Волге

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По информации комитета по туризму области, список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года. При этом учитывались средние траты семьи на проживание в сутки и среднее число забронированных ночей. В составленном рейтинге Саратовская область заняла 8 место, уступив Тверской, Московской, Ярославской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской и Ивановской областям.По данным сервиса Tvil.ru, туристы планируют отдых летом на Волге на период от 1 до 5 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки.