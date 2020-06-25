Саратовская область вошла в топ-8 самых популярных регионов для отдыха на Волге
Самые популярные для летнего отдыха российские регионы, расположенные на берегах реки Волга, выявил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
По информации комитета по туризму области, список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года. При этом учитывались средние траты семьи на проживание в сутки и среднее число забронированных ночей. В составленном рейтинге Саратовская область заняла 8 место, уступив Тверской, Московской, Ярославской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской и Ивановской областям.
По данным сервиса Tvil.ru, туристы планируют отдых летом на Волге на период от 1 до 5 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки.