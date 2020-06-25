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Валерий Радаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Новости
Валерий Радаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Очное голосование на участках проходит с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявлено выходным днем.

По информации пресс-службы губернатора, Валерий Радаев проголосовал на участке №18 в пос. Юбилейный. На входе глава региона прошел все необходимые процедуры – обработал руки дезинфицирующим средством, волонтер измерила ему температуру и выдала обязательный санитарный набор, в который входит маска, перчатки и одноразовая ручка для голосования.

- Для нас также важно, что сегодня мы поддерживаем присвоение Саратову звания «Города трудовой доблести». Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла – сохранить память на века о героическом духе наших земляков, которые обеспечили Победу. Призываю всех саратовцев прийти и проголосовать, поддержать Саратов, поддержать будущее нашей России, - отметил губернатор по итогам голосования.