Валерий Радаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

просмотров: 74

По информации пресс-службы губернатора, Валерий Радаев проголосовал на участке №18 в пос. Юбилейный. На входе глава региона прошел все необходимые процедуры – обработал руки дезинфицирующим средством, волонтер измерила ему температуру и выдала обязательный санитарный набор, в который входит маска, перчатки и одноразовая ручка для голосования.- Для нас также важно, что сегодня мы поддерживаем присвоение Саратову звания «Города трудовой доблести». Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла – сохранить память на века о героическом духе наших земляков, которые обеспечили Победу. Призываю всех саратовцев прийти и проголосовать, поддержать Саратов, поддержать будущее нашей России, - отметил губернатор по итогам голосования.