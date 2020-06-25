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Медицинские работники получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова

Новости
Медицинские работники получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова


С профессиональным праздником медицинских работников поздравил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. По его словам, этот праздник объединяет не только докторов и медицинских сестер, но и врачей скорой помощи, водителей, акушерок, фельдшеров, санитаров – всех, кто каждый день спасает здоровье и жизнь пациентов.

Работу медиков в условиях пандемии коронавируса парламентарий приравнял к подвигу, заметив, что их деятельность сопряжена с огромным риском для здоровья и жизни самих врачей. Михаил Романов подчеркнул: распространение коронавирусной инфекции научило людей еще больше ценить труд врачей и ежедневно благодарить их за помощь. Весь мир говорит в адрес врачей теплые слова.

Парламентарий заявил, что государство активно поддерживает медицинских работников на региональном и федеральном уровнях, направляя медикам дополнительные средства. Но при этом, заметил депутат, никакие деньги не смогут возместить тот риск, на который медработники идут, спасая зараженных COVID-19.