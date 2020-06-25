Медицинские работники получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова

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Работу медиков в условиях пандемии коронавируса парламентарий приравнял к подвигу, заметив, что их деятельность сопряжена с огромным риском для здоровья и жизни самих врачей. Михаил Романов подчеркнул: распространение коронавирусной инфекции научило людей еще больше ценить труд врачей и ежедневно благодарить их за помощь. Весь мир говорит в адрес врачей теплые слова.Парламентарий заявил, что государство активно поддерживает медицинских работников на региональном и федеральном уровнях, направляя медикам дополнительные средства. Но при этом, заметил депутат, никакие деньги не смогут возместить тот риск, на который медработники идут, спасая зараженных COVID-19.