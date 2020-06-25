25 июня начинается общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

просмотров: 116

Избирательная комиссия Саратовской области напоминает, что проголосовать по поправкам в Конституцию РФ любой желающий сможет уже с 25 июня. Голосование продлится 7 дней до 1 июля включительно. Недельный период голосования позволит снизить риск появления очередей на участках, а участникам голосования предоставит удобную возможность выбрать для волеизъявления подходящий день - выходной или один из будней.Отдать голос до основной даты голосования можно без всяких заявлений, достаточно просто прийти на участок с 25 июня.Председатель избиркома области Ирина Романова отметила: «С 25 июня начинается общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ. С этого дня на территории Саратовской области откроются двери 1809 участков для голосования. Голосование пройдёт с соблюдением всех санитарных норм, исключающих риски для здоровья граждан. Также с 25 июня по 1июля жители области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому. На сегодняшний день уже 204667 жителей региона, в том числе 98368 в Саратове, подали заявление о голосовании вне помещения.Подать заявление в участковую комиссию для участия в голосовании на дому можно до 17.00 1 июля по телефону, лично или через волонтеров или родственников».Сообщает избирательная комиссия Саратовской области.