Пользователи ГородРабот.ру рассказали о случаях мошенничества при поиске работы
45% российских соискателей рассказали, что их пытались обмануть при устройстве на работу ‒ чаще всего под предложением работы скрывались сетевой маркетинг или финансовая пирамида.
ГородРабот.ру опросил 1600 российских соискателей ‒ сталкивались ли они с мошенничеством при поиске работы. Опрос проходил в личном кабинете соискателя и в социальных сетях системы поиска вакансий ГородРабот.ру.
55% участников опроса ответили отрицательно ‒ у них нет опыта общения с работодателями-мошенниками.
45% опрошенных рассказали, как именно их пытались обмануть.
Вы сталкивались с мошенничеством при поиске работы ‒ результаты опроса
Мы опросили 1594 соискателя ‒ случалось ли сталкиваться с мошенниками при поисках работы.
Больше половины участников опроса ‒ 55% ‒ ответили, что пока сомнительных предложений работы им не попадалось.
45% опрошенных при поиске работы пришлось столкнуться с мошенничеством.
Из них 16% обнаружили, что под предложением работы скрывались сетевой маркетинг или финансовая пирамида.
12% рассказали, что «работодатели» просили денег под разными предлогами: оформить документы, медкнижку, купить спецодежду и так далее.
10% соискателей пожаловались, что реальные условия и зарплата сильно отличались от описанных в вакансии ‒ причём не в лучшую сторону.
4% опрошенных не получили обещанной оплаты ‒ за прохождение стажировки, обучения или за выполнение тестового задания.
3% сказали, что на собеседовании им предложили подписать сомнительные документы.