Пользователи ГородРабот.ру рассказали о случаях мошенничества при поиске работы

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ГородРабот.ру опросил 1600 российских соискателей ‒ сталкивались ли они с мошенничеством при поиске работы. Опрос проходил в личном кабинете соискателя и в социальных сетях системы поиска вакансий ГородРабот.ру.55% участников опроса ответили отрицательно ‒ у них нет опыта общения с работодателями-мошенниками.45% опрошенных рассказали, как именно их пытались обмануть.Вы сталкивались с мошенничеством при поиске работы ‒ результаты опросаМы опросили 1594 соискателя ‒ случалось ли сталкиваться с мошенниками при поисках работы.Больше половины участников опроса ‒ 55% ‒ ответили, что пока сомнительных предложений работы им не попадалось.45% опрошенных при поиске работы пришлось столкнуться с мошенничеством.Из них 16% обнаружили, что под предложением работы скрывались сетевой маркетинг или финансовая пирамида.12% рассказали, что «работодатели» просили денег под разными предлогами: оформить документы, медкнижку, купить спецодежду и так далее.10% соискателей пожаловались, что реальные условия и зарплата сильно отличались от описанных в вакансии ‒ причём не в лучшую сторону.4% опрошенных не получили обещанной оплаты ‒ за прохождение стажировки, обучения или за выполнение тестового задания.3% сказали, что на собеседовании им предложили подписать сомнительные документы.