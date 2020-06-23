23 июня 2020 ВТОРНИК
Новости
18:29 | 23 июня
«Интерлизинг» выходит на облигационный рынок
17:00 | 23 июня
ОАО "РЖД" ищет решения по созданию систем безопасности движения поездов на базе искусственного интеллекта
16:08 | 23 июня
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
15:19 | 23 июня
Пассажиры могут отправить электронные открытки с вокзалов Приволжской железной дороги
14:27 | 23 июня
Даци Дациев провел онлайн-зарядку в рамках недели молодежи
13:30 | 23 июня
Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем
12:38 | 23 июня
В регионе запустили новый проект – видеоальманах «Лучшие муниципальные кинозалы Саратовской области»
11:45 | 23 июня
Вагоны нового модельного ряда войдут в состав поездов №1/2 Волгоград - Москва и № 47/48 Балаково - Москва
10:50 | 23 июня
В центре Саратова ограничат движение с связи с проведением торжественного шествия
09:57 | 23 июня
В Парке Победы выложили "огненную картину" в память о защитниках Отечества
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Интерлизинг» выходит на облигационный рынок

Новости
«Интерлизинг» выходит на облигационный рынок

О регистрации программы биржевых облигаций серии 001Р на Московской Бирже сообщила компания «Интерлизинг».

Регистрация состоялась 19 июня 2020 года в рамках реализации стратегического плана развития: «Интерлизинг» стремится к масштабированию собственной конвейерной системы заключения и сопровождения сделок, а также увеличению доли на рынке.

По словам гендиректора ООО «Интерлизинг» Сергея Савинова, целевой сегмент инвесторов-облигационеров стартует с физических и юридических лиц, которые хотят иметь доходное и надежное размещение свободных денежных средств. Выход компании на облигационный рынок обусловлен удобством этого инструмента для эмитента. Основными показателями привлекательности для инвестора выступают: высокий уровень достаточности капитала компании, положительная динамика основных финансовых показателей в течение ряда лет, многолетняя положительная динамика основных финансовых показателей, повышенная доходность на вложенный капитал по сравнению с банковскими депозитами.

Первыми участниками программы станут юридические и физические лица, а затем к ним присоединятся пенсионные фонды, инвестиционные и страховые компании.