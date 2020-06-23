«Интерлизинг» выходит на облигационный рынок

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Регистрация состоялась 19 июня 2020 года в рамках реализации стратегического плана развития: «Интерлизинг» стремится к масштабированию собственной конвейерной системы заключения и сопровождения сделок, а также увеличению доли на рынке.По словам гендиректора ООО «Интерлизинг» Сергея Савинова, целевой сегмент инвесторов-облигационеров стартует с физических и юридических лиц, которые хотят иметь доходное и надежное размещение свободных денежных средств. Выход компании на облигационный рынок обусловлен удобством этого инструмента для эмитента. Основными показателями привлекательности для инвестора выступают: высокий уровень достаточности капитала компании, положительная динамика основных финансовых показателей в течение ряда лет, многолетняя положительная динамика основных финансовых показателей, повышенная доходность на вложенный капитал по сравнению с банковскими депозитами.Первыми участниками программы станут юридические и физические лица, а затем к ним присоединятся пенсионные фонды, инвестиционные и страховые компании.