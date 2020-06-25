На площадке исторического парка «Россия – моя история» в онлан-режиме прошли «Диалоги о Героях…»

просмотров: 104

Благодаря онлайн-формату его участниками стали более 50 человек — жителей городов Саратовской области и других регионов России. Мероприятие прошло в рамках проекта «Достойны звания Героя…», получившего поддержку Фонда президентских грантов.О целях, объединивших участников под эгидой сохранения исторической памяти, роли земляков-саратовцев в жизни страны, рассказали кураторы проекта — Евгений Усков, председатель областного Совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов и Ольга Гришанина, заместитель директора по научной работе саратовского исторического парка «Россия — моя история».Среди тех, кто выступил с докладами, были представители научного и музейного сообщества, эксперты в области сохранения историко-культурного наследия, патриотического воспитания и образования.По материалам проведенного круглого стола команда Исторического парка подготовит цикл роликов с выступлениями спикеров. Они будут публиковаться в социальных сетях с 22 июня 2020 года.