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ОАО "РЖД" ищет решения по созданию систем безопасности движения поездов на базе искусственного интеллекта

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ОАО "РЖД" объявило о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений в области создания нового поколения бортовых локомотивных систем безопасности с использованием компьютерных технологий и элементов искусственного интеллекта.

Компанией уделяется особое внимание безопасности движения поездов. Постоянно ведется работа по созданию новых устройств безопасности, которыми оснащается новый и уже эксплуатируемый подвижной состав. При этом ОАО "РЖД" заинтересовано в дальнейшем развитии этих систем и внедрении принципиально новых устройств, в том числе на базе технологий искусственного интеллекта, с целью не только повысить уровень безопасности движения, но и снизить нагрузку на локомотивную бригаду.

Заявки принимаются в период с 1 июня по 31 июля 2020 года через специализированный раздел "Запросы" автоматизированной системы "Единое окно инноваций ОАО "РЖД" корпоративного интернет портала ОАО "РЖД".

Открытый запрос – процедура поиска инновационных предложений для решения актуальных для ОАО "РЖД" задач (запросов на инновации) с возможностью их опытной эксплуатации и / или закупки.

Напоминаем, что в течение 2020 года в ОАО "РЖД" запланировано к проведению не менее 33 открытых запросов, затрагивающих различные направления деятельности подразделений ОАО "РЖД". С подробной информацией о темах, требованиях, сроках планируемых к проведению открытых запросов, а также с Планом-графиком проведения открытых запросов в ОАО "РЖД" на 2020 год возможно ознакомиться посредством автоматизированной системы "Единое окно инноваций ОАО "РЖД" корпоративного интернет портала ОАО "РЖД".