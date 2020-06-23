Пассажиры могут отправить электронные открытки с вокзалов Приволжской железной дороги

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Услуга бесплатная и реализована на 15 вокзалах Приволжской железной дороги: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.Чтобы отправить электронную открытку в любую точку мира и порадовать близких людей, потребуется всего несколько минут. Для этого необходимо отсканировать камерой мобильного устройства специальный QR-код с афиши, размещенной на вокзале. На экране смартфона появится макет электронной открытки с тем вокзальным комплексом, где находится отправитель. Далее можно будет добавить сопроводительный текст и отправить открытку адресату через мессенджер или почтовый сервис.Афиши с QR-кодами и пошаговой инструкцией размещены на вокзалах в залах ожидания, у кассовых окон и информационных экранов.