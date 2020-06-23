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Даци Дациев провел онлайн-зарядку в рамках недели молодежи

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Сегодня, 23 июня, продолжаются мероприятия в рамках недели молодежи Саратовской области.

Ежедневно в онлайн-пространстве министерства молодежной политики и спорта области (Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники) проходят конкурсы, мастер-классы, прямые трансляции и челленджи.

Гостем утренней интерактивной зарядки стал Заслуженный мастер спорта, Президент областной Федерации ВБЕ (ММА) Даци Дациев. Помощником знаменитого спортсмена стал молодежный министр спорта Анастасия Яковлева.

«Даци - один из любимых спикеров на любой молодежной площадке. Его история всегда вызывает неподдельный интерес. Также с ним приятно вести общие проекты, он всегда на 100% вовлечен в процесс. Это чувствует не только организатор, но и зритель», - отметила Анастасия.

Помимо простых упражнений на разминку и растяжку, герои пообщались со зрителями и ответили на интересующие молодежь вопросы. Всего участниками утренней разминки стали 500 человек.

Неделя молодежи продолжится до 28 июня и завершится встречей Губернатора Саратовской области с волонтерами колл-центра Правительства региона и движения #МыВместе.