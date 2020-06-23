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Вагоны нового модельного ряда войдут в состав поездов №1/2 Волгоград - Москва и № 47/48 Балаково - Москва

Новости
Вагоны нового модельного ряда войдут в состав поездов №1/2 Волгоград - Москва и № 47/48 Балаково - Москва

Новый подвижной состав, выполненный в виде двухвагонных сцепов, планируется включить в составы поездов, курсирующих между Москвой, Волгоградом и Балаково.

С начала текущего года в Приволжский филиал АО "ФПК" было поставлено 68 вагонов нового типа, разработанных АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в рамках долгосрочного контракта с Федеральной пассажирской компанией. Среди них – 32 плацкартных, 28 купейных, и 8 штабных вагонов. Во втором полугодии 2020 года новые вагоны планируется включить в состав фирменного поезда №1/2 "Волгоград" Волгоград-Москва, а также скорого поезда № 47/48 сообщением Балаково-Москва.

Плацкартные и купейные вагоны выполнены в виде двухвагонных сцепов, это новый тип подвижного состава, созданный на основе передового опыта в области пассажирского вагоностроения с использованием новейших технологий, оборудования и материалов.

Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать в купе двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

Одной из важных технических характеристик современных вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют.