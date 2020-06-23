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В регионе запустили новый проект – видеоальманах «Лучшие муниципальные кинозалы Саратовской области»

Новости
В регионе запустили новый проект – видеоальманах «Лучшие муниципальные кинозалы Саратовской области»

На официальном ютуб-канале Саратовского областного методического киновидеоцентра 23 июня запущен новый проект – видеоальманах «Лучшие муниципальные кинозалы Саратовской области».

Альманах создан по итогам областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области 2020 года». В нем собраны лучшие практики работы муниципальных модернизированных кинозалов нашего региона. Благодаря этой деятельности решается главная задача региональной киносети - активное привлечение детско-юношеской и семейной аудитории в кинозалы.

В этом видеоальманахе представлена работа кинотеатров и кинозалов из Александров-Гая, Аркадака, Аткарска, Петровска, Пугачева, Турков и Энгельса.

По словам директора областного киновидеоцентра Ирины Бережной: «Этот видеоальманах создан для того, чтобы вдохновить остальных коллег на увиденный в нем опыт и воплотить в дальнейшем на еще более новаторские идеи и кинопрактику. Уверена, что этот опыт получит должную оценку не только зрительской аудитории, но и коллег из других регионов и районов Саратовской области».

Авторы проекта искренне надеются, что создание подобного видеоальманаха станет доброй традицией и в последующие годы. Именно такая интерактивная работа со специалистами киноотрасли региона способствует реализации в нашей области главной задачи национального проекта «Культура»: каждому району Саратовской области – современный любимый зрителями кинозал.