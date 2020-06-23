В центре Саратова ограничат движение с связи с проведением торжественного шествия

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В связи с проведением мероприятия с 6.00 до 13.00 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспорта по следующим улицам: -ул. Московская на участке дороги от ул. Горького до ул. Радищева, ул. Радищева на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Театральная площадь, - ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. Горького, ул. Горького на участке дороги от ул. Театральная площадь до ул. Московская.Также временно ограничена остановка и стоянка автомобилей по ул. Киселева на участке дороги от ул. Горького до ул. Вольская.Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.