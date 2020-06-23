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В Парке Победы выложили "огненную картину" в память о защитниках Отечества
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Парке Победы выложили "огненную картину" в память о защитниках Отечества

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22 июня на Соколовой горе состоялось памятное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти».

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в 4 часа утра представители общественного движения «Волонтеры Победы» из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «Саратов Помнит» в память о 27 миллионах павших в годы Великой Отечественной войны.

У Вечного огня представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» организовали пост караула. Общественники были одеты в форму военных лет. Участники мемориальной акции «Свеча памяти» возложили цветы к Вечному огню.

"В связи с ограничительными мерами формат акции претерпел изменения, мероприятие прошло в ограниченном составе", - отметили в министерстве.