В Парке Победы выложили "огненную картину" в память о защитниках Отечества

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в 4 часа утра представители общественного движения «Волонтеры Победы» из сотен горящих лампад выложили «огненную картину» свечи со словами «Саратов Помнит» в память о 27 миллионах павших в годы Великой Отечественной войны.У Вечного огня представители Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» организовали пост караула. Общественники были одеты в форму военных лет. Участники мемориальной акции «Свеча памяти» возложили цветы к Вечному огню."В связи с ограничительными мерами формат акции претерпел изменения, мероприятие прошло в ограниченном составе", - отметили в министерстве.