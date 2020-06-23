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Саратовские врачи награждены орденом Пирогова

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Два саратовских врача награждены орденом Пирогова.

Высокой награды удостоены Владимир Елистратов, заведующий инфекционным отделением Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского и Наталья Крашенинникова, заведующий инфекционным отделением для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, Балаковской городской клинической больницы.

Владимир Елистратов работает в здравоохранении более 34 лет. С апреля 2020 года больница одной из первых в городе Саратове, была перепрофилирована под прием больных с новой коронавирусной инфекцией. В отделении, развернутом на 46 инфекционных коек, при непосредственном участии Владимира Николаевича проведена большая подготовительная работа и с апреля 2020 года в отделение стали поступать на лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Наталья Крашенинникова с 1998 года прошла путь от врача-инфекциониста до заведующего инфекционным отделением. Помимо лечебной работы, Наталья оказывает консультативную помощь в качестве главного инфекциониста больным города и района, а также консультативную терапевтическую помощь больным хирургического стационара и Перинатального центра.

Наталья Владимировна принимала активное участие в развертывании госпиталя для больных коронавирусной инфекцией, организации его работы. За месяц медицинская помощь оказана 175 больным.