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Для детских школ области искусств закуплены музыкальные инструменты более чем на 55 млн рублей

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В Саратовской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, удалось серьезно пополнить парк музыкальных инструментов детских школ искусств и областного колледжа искусств.

Более чем на 55 млн рублей были закуплены инструменты и оборудование. В настоящее время они поступают в образовательные учреждения культуры.

Детская школа искусств в Пугачеве получила не только духовые инструменты и звуковое оборудование, но и гончарный круг, стол скульптора, банкетки для фортепиано, методические пособия.

- Наконец-то наши дети будут играть в оркестре, заниматься гончарным творчеством. Красочные наглядные пособия и книги помогут учащимся художественного отделения ближе и полнее познать творчество великих художников, — рассказала преподаватель специального фортепиано Ольга Жукова.

В детскую школу искусств Новоузенска поступило световое оборудование, напольные софиты, аккордеон «Тула» и баян «Юпитер», а также интерактивные пособия по музыкальной литературе от издательства «Музыка». Ожидается еще поступление партии баянов, аккордеонов, домр, балалаек, фортепиано, а также стеллажа для хранения рисунков, мольбертов, магнитно-маркерной доски и зеркал для хореографического класса. Руководство школы отметило, что теперь учебный процесс станет не только доступнее и увлекательнее, но и качественнее, повысится уровень образования.

В детскую школу искусств имени им. А.А. Талдыкина в Калининске пришли такие нужные для юных музыкантов аккордеоны, кларнет, флейта, труба, ударная установка и ксилофон, для художников — мебель, мольберты и планшеты, световое оборудование. Поставлены будут еще пианино, балалайки, домры, муфельная печь для обжига, гончарный круг.

- Покупка новой ударной установки и ксилофона пришлась весьма кстати, так как в прошлом учебном году в школу пришли ученики на ударные инструменты, и теперь новые инструменты будут использованы на индивидуальных занятиях и в школьном духовом ансамбле, — отметил заведующий отделением духовых инструментов, преподаватель по классу духовых инструментов Александр Гвоздю.

Дети из села Ровное смогут также полноценно заниматься в школе искусств. Туда поставлены 20 мольбертов, два планшета, удобные банкетки для фортепиано и комплект светового оборудования для концертного зала.

Учащиеся ДШИ из Красного Кута получили два комплекта радиомикрофонов и банкетку для фортепиано. Кроме того школа ожидает поступление музыкальных инструментов — баянов, аккордеонов, домр, гитар, рояля, а также интерактивных досок и мебели.

Не менее ценным стало приобретение нового баяна «Юпитер 2-Д», и аккордеона «Юпитер», четырех металлофонов, десяти комплектов вокальных радиомикрофонов для детской школы искусств Ивантеевки. На днях в школу привезли два пианино и рояля.

- Благодаря проекту мы получили возможность приобрести новые инструменты, оборудование, учебно-методическую литературу. Национальный проект «Культура» — очень важная и своевременная инициатива правительства Российской Федерации, — рассказала директор ДШИ села Ивантеевка Марина Сечина.

Ртищевская школа искусств имени В. Толкуновой теперь обладает аккордеонами, кларнетами, флейтами, гитарами, виолончелями, скрипкой и ударной установкой. В первых числах июня школа получила долгожданное фортепиано, саксофоны, баяны и мольберты.