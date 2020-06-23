Знамя Победы и флаг России развернули в небе парашютисты «Технодинамики»

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Игорь Насенков, гендиректор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех жителей страны с юбилейной датой, пожелал крепкого здоровья и мирного неба над головой. Он напомнил, что парашютная отрасль начала активно развиваться в годы войны. Уже в то время несколько предприятий, сегодня входящих в холдинг «Технодинамика», изготавливали парашюты для Красной Армии. А советник гендиректора по парашютостроению АО «Технодинамика», парашютист-испытатель Сергей Хурсевич, добавил: вес Знамени Победы со всем сопутствующим снаряжением составил свыше 110 кг. По его словам, прыжки с флагами подобного размера выполняют лишь немногие парашютисты в мире.