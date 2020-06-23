23 июня 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 22 июня
Саратовские врачи награждены орденом Пирогова
16:00 | 22 июня
Борис Шинчук расскажет подготовке наблюдателей за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации
14:39 | 22 июня
Для детских школ области искусств закуплены музыкальные инструменты более чем на 55 млн рублей
13:47 | 22 июня
Знамя Победы и флаг России развернули в небе парашютисты «Технодинамики»
13:00 | 22 июня
Саратовские школьники и учителя зажгли «Свечу памяти» в рамках Всероссийской акции
12:03 | 22 июня
Бизнес, пострадавший от пандемии, получит 100 000 на рекламу
10:52 | 22 июня
ПГК зафиксировала рост погрузки нефтепродуктов в Поволжье
09:54 | 22 июня
Все городские коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды
09:00 | 22 июня
Ко дню памяти и скорби Саратовский областной музей краеведения подготовил в онлайн-формате документально-художественную композицию «Просто ты умела ждать»
15:42 | 20 июня
Деятельность британских визовых центров в РФ с 29 июня будет возобновлена
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Знамя Победы и флаг России развернули в небе парашютисты «Технодинамики»

Новости
Знамя Победы и флаг России развернули в небе парашютисты «Технодинамики»


Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех организовал в честь 75-летия со дня Победы в ВОВ ряд уникальных прыжков с парашютом. В небе Подмосковья 20 июня 2020 года парашютисты развернули самое большое в истории Знамя Победы площадью 375 кв. м. Одновременно с ним были развернуты также флаг России (20х30м) и флаги холдинга «Технодинамика» и Госкорпорации Ростех (8х12м).

Игорь Насенков, гендиректор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех жителей страны с юбилейной датой, пожелал крепкого здоровья и мирного неба над головой. Он напомнил, что парашютная отрасль начала активно развиваться в годы войны. Уже в то время несколько предприятий, сегодня входящих в холдинг «Технодинамика», изготавливали парашюты для Красной Армии. А советник гендиректора по парашютостроению АО «Технодинамика», парашютист-испытатель Сергей Хурсевич, добавил: вес Знамени Победы со всем сопутствующим снаряжением составил свыше 110 кг. По его словам, прыжки с флагами подобного размера выполняют лишь немногие парашютисты в мире.