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Саратовские школьники и учителя зажгли «Свечу памяти» в рамках Всероссийской акции

Новости


В День памяти и скорби во всей стране продолжается акция «Свеча Памяти», один из ключевых проектов Года памяти и славы, цель которого – вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция проходит в онлайн-формате до 22 июня при поддержке Минпросвещения России. Организаторами акции выступают Дирекция Года памяти и славы и благотворительный фонд «Память Поколений».

В рамках акции каждый человек, находясь дома, может зажечь на официальном сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу в знак памяти о погибших в годы войны и таким образом присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби (22 июня).

Студенты, школьники и их родители, педагоги региона в онлайн-формате зажгли свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны ради мирной жизни будущих поколений.

«Зажжение свечей - знак памяти и уважения всем тем, кто отдал жизни ради нашей мирной жизни. Это память о моих прадедах, о которых я знаю! Помню! Горжусь!», – поделился в социальных сетях Липатов Матвей, ученик 9 «В» класса саратовского лицея № 15.

«Мой прадед, Авдеев Николай Филиппович, тоже воевал, и я приняла участие в акции «Свеча Памяти» в знак благодарности за светлое и мирное небо», – написала комментарий ученица Сиприкова Агафья.

Цель акции – 27 млн зажжённых виртуальных свечей (по числу жертв войны). Участники акции также помогут ветеранам: по её итогам будут выделены денежные средства в размере, равном количеству зажжённых свечей, для оказания адресной помощи.
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