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Бизнес, пострадавший от пандемии, получит 100 000 на рекламу

Новости


Центр «Мой бизнес» с 22 июня открывает прием заявок от предпринимателей на премию «Делай на 100».

Это уникальная форма поддержки, в рамках которой в Саратовской области 25 компаний получат сертификаты на 100 000 рублей, которые можно потратить на рекламную кампанию для своего бизнеса. Премия вручается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства экономического развития области.

Четвертая волна премии «Делай на 100» будет отличаться от трех предыдущих, поскольку упор будет сделан на поддержку наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. В связи с этим организаторы премии изменили состав номинаций для участников. Номинация «Общественное питание» осталась без изменений, а в номинацию «Торговля» смогут подать заявки предприниматели, занятые в розничной торговле непродовольственными товарами.

Еще три номинации в этот раз будут новыми: «Активный отдых, спорт, развлечения и туризм», «Услуги красоты и здоровья» и «Иное», в которую войдут организации, занятые в сфере автоперевозок, производства изделий народных промыслов, оказания бытовых услуг населению, организации дополнительного образования и СМИ.

Прием заявок продлится до 12 июля включительно. Чтобы подать заявку на премию, необходимо подготовить видео- и текстовую презентацию о своей компании. Узнать подробную информацию о правилах подачи заявки и критериях отбора можно на сайте премии «Делай на 100» http://делайна100.рф
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