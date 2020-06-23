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ПГК зафиксировала рост погрузки нефтепродуктов в Поволжье

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Первая грузовая компания (ПГК) с января по май 2020 года перевезла 640 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов в цистернах по Приволжской железной дороге (ПривЖД), что на 2% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Положительной динамике способствовал рост отгрузок продукции крупных предприятий региона.

«Рост в этом сегменте в целом соответствует тенденциям на Приволжской железной дороге, где с начала этого года погрузка нефти и нефтепродуктов выросла почти на 3%, до 7,2 млн тонн. Пик в перевозках в вагонах под управлением ПГК пришелся на май. Мы, со своей стороны, оперативно и в полном объеме обеспечили удвоившиеся потребности грузоотправителей в подвижном составе, а также использовали возможности маршрутных отправок – 47 грузовых поездов были отправлены в пункты назначения без переработки в пути. Это позволило почти на сутки ускорить оборот цистерн», – рассказал директор Саратовского филиала ПГК Сергей Титков.

Внутрироссийские перевозки нефти и нефтепродуктов в цистернах при этом снизились на 6%, до 556 тыс. тонн. Основными направлениями стали регионы Центральной России, Северного Кавказа, Северо-Западный федеральный округ и Поволжье.

Экспорт вырос в 2,3 раза, до 84 тыс. тонн. Груженые цистерны направлялись в страны Средней Азии, а также ближнего и дальнего зарубежья через порты Северо-Запада и Северного Кавказа.
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