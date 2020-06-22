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«Сегодня на Саратов обрушился залповый ливень. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, по состоянию на 17.00 зафиксировано падение 12 деревьев, в результате чего повреждено 5 автомобилей, 3 участка линии электропередач. 1 дерево упало на газовую трубу. Кроме того, подтоплено 3 частных домовладения.Все городские коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Главой Саратова Михаилом Исаевым поставлена задача оперативно провести все необходимые мероприятия», - заявил заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко.