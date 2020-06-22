Ко дню памяти и скорби Саратовский областной музей краеведения подготовил в онлайн-формате документально-художественную композицию «Просто ты умела ждать»

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Она создана на основе подлинных писем саратовцев, которые хранятся в фондах музея.Композиция состоит из трех частей, охватывающих весь период Великой Отечественной войны - от самого ее начала в 1941 году до победного 1945-го.Сохранившиеся фронтовые письма - особые документы. В них – личностное восприятие войны. За лаконичными, немногословными строчками читается человеческая боль, тревога за родных и близких, желание жить, надежда на будущую счастливую жизнь и уверенность в Победе. Обращение к этим подлинным свидетельствам военных лет особенно важно сейчас, когда многое видится иначе, а потребность помнить, осознавать причастность к великому подвигу и гордиться им велика как никогда.