Деятельность британских визовых центров в РФ с 29 июня будет возобновлена
Деятельность визовых центров Великобритании частично будет возобновлена в России уже с 29 июня. Визовые центры были закрыты в конце марта 2020 года, когда во всем мире объявили о пандемии COVID-19.
В связи с данными событиями визовые центры Великобритании в России были закрыты до улучшения эпидемиологической ситуации.
По информации бриатнского посольства открытие визовых центров в нынешней ситуации повлекло необходимость разработки новых требований со стороны визовой службы для посетителей при подаче документов на визу. Посетители центров обязаны находиться в здании на всем протяжении визита в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию с сотрудниками и другими посетителями.
Согласно полученной информации, Визово-иммиграционная служба Британии с 16 июня возобновляет свою работу. Высокий риск, сложившийся по причине пандемии COVID-19, требует поэтапного выхода из режима повышенной готовности в стране. Визовые центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске готовы принять посетителей с 16 июня.
Запись на прием для подачи документов можно осуществить уже сегодня, о чем сообщает на своих страницах сайт TLS Contact.
Важно отметить, что возможно изменится время работы центра визовой службы.
Записанные до введения ограничительных мер на прием заявители имели возможность связаться с визовым центром по телефону для урегулирования вопросов по переносу записи или полностью отменить подачу заявления на визу. Готовые паспорта, заявления на которые были приняты сотрудниками центра ранее, но которые не были получены гражданами, оставались на хранение до отмены режима повышенной готовности. Посольство гарантировало их сохранность и соблюдение всех мер конфиденциальности. С 16 июня готовые документы владельцы могут забрать в рабочие дни без записи.
Также по причине коронавируса с 8 июня были введены новые правила въезда в Соединенное Королевство. Посольство страны в Москве призывает граждан, отправляющихся в Британию, следить за новостями перед поездкой и вносимыми изменениями.
Согласно новым требованиям, при въезде в Великобританию теперь необходимо выполнение следующих пунктов:
- Указывать в форме точное место пребывания в Британии и свои персональные данные.
- Покидать место нахождения в Британии на протяжении первых двух недель запрещено. Это возможно только в случае наступления обстоятельств, прописанных в правилах UKVI. Сами требования опубликованы на сайте правительства Британии.
На начальном этапе Россия планирует возобновить авиасообщение с 15 странами. Первыми из которых будут страны Шенгена, Китая, Турции и Южной Кореей. Но это станет возможным исключительно при улучшении ситуации с COVID-19, в противном случае закрытие границ придется продлить.
Сейчас сразу несколько авиакомпаний России совместно с рядом крупных международных авиаперевозчиков разрабатывают нормы международных рейсов. Первоочередной задачей стоит сохранение здоровья и безопасности пассажиров, для чего важно обеспечить строгое соблюдение санитарных норм при осуществлении полетов.
По материалам британского визового центра Visa4UK