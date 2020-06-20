Открывается VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»
Ровно через 5 дней стартует VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ» онлайн.
С 20 июня по 4 июля событие соединит 10.000 участников из сотен городов и дюжины стран. Каждый из 15 дней будет посвящен отдельной теме: от семьи, здоровья, счастья, лидерства, до развития города, предпринимательства и зелёных решений для бизнеса, образованию для будущего и другим темам.
Более 100 спикеров, среди которых Александр Мамут, Иван Вырыпаев, Гор Нахапетян, Олег Лега, Павел Лукша, Мэрилин Хэмилтон, Кейс Донкерс, Флор Зиглер, Софья Троценко, Андрей Максимов, Андрей Шаронов и Виталий Лейбин примут участие в 75 сессиях. Помимо практических навыков и нетворкинга, участник выработают дорожную карту по совместному интегральному развитию территорий в течение года.
1 июля общим голосованием среди участников Форума будут выбраны победители Премии Живых городов в трех номинациях: за лучшие городской проект, лучший методический материал по оживлению города и лучший проект по сохранению местного нематериального наследия.
Приём заявок открыт до 24 июня. Регистрация обязательна http://forumgorodov.ru. Участие в Форуме без входного билета.