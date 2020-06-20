20 июня 2020 СУББОТА
Новости
17:00 | 19 июня
Открывается VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»
16:15 | 19 июня
В Саратовской области высадили около 60 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
15:18 | 19 июня
Демоверсию композиции электронной музыки выложил в сеть Максим Бурматов
14:50 | 19 июня
С понедельника в Саратовской области разрешат прогулки в парках и скверах
13:43 | 19 июня
В Саратове общественники обсудили пути преодоления правового незнания жителей
12:30 | 19 июня
Саратовцы продолжают участвовать в акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»
11:38 | 19 июня
Саратовцев призвали зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях
10:40 | 19 июня
Житель Калининского района стал жертвой мошенников
09:49 | 19 июня
Музей Федина проведет онлайн-трансляцию выставки художника Адриана Ермолаева
09:00 | 19 июня
Поезд сообщением Саратов – Адлер будет отправляться ежедневно с 30 июня
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Открывается VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»

Новости
Открывается VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»

Ровно через 5 дней стартует VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ» онлайн.

С 20 июня по 4 июля событие соединит 10.000 участников из сотен городов и дюжины стран. Каждый из 15 дней будет посвящен отдельной теме: от семьи, здоровья, счастья, лидерства, до развития города, предпринимательства и зелёных решений для бизнеса, образованию для будущего и другим темам.

Более 100 спикеров, среди которых Александр Мамут, Иван Вырыпаев, Гор Нахапетян, Олег Лега, Павел Лукша, Мэрилин Хэмилтон, Кейс Донкерс, Флор Зиглер, Софья Троценко, Андрей Максимов, Андрей Шаронов и Виталий Лейбин примут участие в 75 сессиях. Помимо практических навыков и нетворкинга, участник выработают дорожную карту по совместному интегральному развитию территорий в течение года.

1 июля общим голосованием среди участников Форума будут выбраны победители Премии Живых городов в трех номинациях: за лучшие городской проект, лучший методический материал по оживлению города и лучший проект по сохранению местного нематериального наследия.

Приём заявок открыт до 24 июня. Регистрация обязательна http://forumgorodov.ru. Участие в Форуме без входного билета.