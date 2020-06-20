Демоверсию композиции электронной музыки выложил в сеть Максим Бурматов

просмотров: 231

Композитор признался: ранее ему уже приходилось заниматься этим видом музыкальной деятельности, однако до создания какого-то полноценного продукта дело не дошло. По словам артиста, в этом году он собирается выпустить готовый альбом. Одну из композиций в демонстрационной версии артист выложил у себя в аккаунте, порадовав своих подписчиков.