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Демоверсию композиции электронной музыки выложил в сеть Максим Бурматов
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Демоверсию композиции электронной музыки выложил в сеть Максим Бурматов

Новости
Демоверсию композиции электронной музыки выложил в сеть Максим Бурматов

В новом амплуа пробует себя композитор и певец Максим Бурматов. Находясь на вынужденном карантине из-за пандемии коронавируса, он решил заняться созданием электронной музыки. О начале работы над альбомом электронной музыки Максим сообщил поклонникам в своем Instagram.

Композитор признался: ранее ему уже приходилось заниматься этим видом музыкальной деятельности, однако до создания какого-то полноценного продукта дело не дошло. По словам артиста, в этом году он собирается выпустить готовый альбом. Одну из композиций в демонстрационной версии артист выложил у себя в аккаунте, порадовав своих подписчиков.