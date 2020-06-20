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С понедельника в Саратовской области разрешат прогулки в парках и скверах

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С понедельника в Саратовской области разрешат прогулки в парках и скверах


Режим самоизоляции в регионе продлен до 30 июня.

В соответствии с постановлением регионального правительства, подписанного вице-губернатором Александром Стрелюхиным, в Саратовской области до 30 июня останется под запретом проведение массовых мероприятий, посещение фитнес-центров, бассейнов, пляжей, музеев, театров. Объекты общественного питания по-прежнему работают только на вынос и в режиме доставки. Приостановлена также деятельности ряда объектов розничной торговли.

При этом с 22 июня снимается запрет на прогулки в местах массового отдыха людей (парках, скверах, парках культуры и отдыха, природных парках и т.п.), однако по-прежнему в них не разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.