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В Саратове общественники обсудили пути преодоления правового незнания жителей

Новости
В Саратове общественники обсудили пути преодоления правового незнания жителей


Эксперты пришли к мнению о необходимости повышения правовой информированности и грамотности жителей.

18 июня Общественная палата Саратовской области провела презентацию ключевых тезисов актуального информационно-аналитического доклада «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации» Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).
Региональный координатор НОМ Никита Спесивов заявил о необходимости повышения правовой информированности и грамотности населения в целях противодействия «информационным вбросам» и «фейкам». Для этого в рамках подготовки к предстоящему 1 июля общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ реализуются специальные проекты.

«До населения нужно донести содержание вынесенных на голосование конституционных поправок. Важно акцентировать внимание на том, что суть Основного закона страны не изменяется. Поправки касаются тех положений, которые регулируют общественные отношения на современном уровне их развития и позволяют усилить правовой потенциал Конституции Российской Федерации», - отметил Никита Спесивов.

Для разъяснения поправок и информирования населения сегодня реализуются сразу несколько проектов. Один из них идет по линии общероссийского движения «Волонтеры Конституции». Молодые люди сами прошли обучение, глубоко изучили предлагаемые новации, и теперь готовы информировать граждан об истории Основного закона. вынесенных на голосование конституционных поправках, процедуре голосования.

Большую просветительскую роль играют проекты, запущенные к общероссийскому голосованию по линии Ассоциации НОМ. Например, экспертные сессии, которые регулярно проводятся для обсуждения актуальных общественно-политических проблем. Также к общероссийскому голосованию на сайте НОМ будет обеспечено широкое информирование о ходе голосования с публикацией актуальной и достоверной информации со всех избирательных участков.