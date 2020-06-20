20 июня 2020 СУББОТА
Новости
17:00 | 19 июня
Открывается VII Форум Живых городов «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»
16:15 | 19 июня
В Саратовской области высадили около 60 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
15:18 | 19 июня
Демоверсию композиции электронной музыки выложил в сеть Максим Бурматов
14:50 | 19 июня
С понедельника в Саратовской области разрешат прогулки в парках и скверах
13:43 | 19 июня
В Саратове общественники обсудили пути преодоления правового незнания жителей
12:30 | 19 июня
Саратовцы продолжают участвовать в акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»
11:38 | 19 июня
Саратовцев призвали зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях
10:40 | 19 июня
Житель Калининского района стал жертвой мошенников
09:49 | 19 июня
Музей Федина проведет онлайн-трансляцию выставки художника Адриана Ермолаева
09:00 | 19 июня
Поезд сообщением Саратов – Адлер будет отправляться ежедневно с 30 июня
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовцев призвали зажечь виртуальную свечу в память о погибших героях

Новости


Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» приглашает всех желающих присоединиться к акциям, приуроченным ко Дню памяти и скорби.

До 22 июня на сайте «Деньпамяти.рф» в память об ушедших 27 млн советских гражданах предлагается зажечь символическую «Свечу памяти Онлайн». В этом году каждая виртуальная свеча приравнивается к 1 рублю, который отправится на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Таким образом, каждый сможет оказать посильную помощь живущим ветеранам.

22 июня в 12.15 по московскому времени в России прервется теле и радиовещание. В этот момент зазвучат запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома. Всем гражданам предлагается остановиться в месте своего нахождения и молча вспомнить о тех, кому они обязаны своей жизнью и свободой.

Волонтеры Победы МБУ «Городской центр им. П.А. Столыпина» присоединятся к акции «Огненные картины» и выложат свечи в виде символов войны у монумента «Воину-Освободителю».правление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» приглашает всех желающих присоединиться к акциям, приуроченным ко Дню памяти и скорби.

До 22 июня на сайте «Деньпамяти.рф» в память об ушедших 27 млн советских гражданах предлагается зажечь символическую «Свечу памяти Онлайн». В этом году каждая виртуальная свеча приравнивается к 1 рублю, который отправится на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Таким образом, каждый сможет оказать посильную помощь живущим ветеранам.

22 июня в 12.15 по московскому времени в России прервется теле и радиовещание. В этот момент зазвучат запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома. Всем гражданам предлагается остановиться в месте своего нахождения и молча вспомнить о тех, кому они обязаны своей жизнью и свободой.

Волонтеры Победы МБУ «Городской центр им. П.А. Столыпина» присоединятся к акции «Огненные картины» и выложат свечи в виде символов войны у монумента «Воину-Освободителю».