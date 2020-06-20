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Житель Калининского района стал жертвой мошенников

Новости
Житель Калининского района стал жертвой мошенников

Житель Калининского района стал жертвой мошенников.

Об этом он сообщил полицейским. Со слов пострадавшего, на одном из сайтов объявлений он нашел сообщение о продаже металлоискателя. Связавшись с продавцом, он договорился о сделке и перевел на указанный счет 16 000 рублей. По прошествии определенного времени товар мужчина так и не получил.

Следственным подразделением МО МВД России «Калининский» по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастна ранее судимая 33-летняя жительница Челябинской области. Причем на малой родине женщина уже задержана по подозрению в совершении аналогичного преступления, в содеянном она созналась. В настоящий момент устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте осторожны, покупая или продавая что-либо через Интернет!

Одной из самых распространенных схем обмана является продажа товаров через Интернет с полной или частичной предоплатой. Никогда не переводите предоплату, а тем более полную стоимость товара на неизвестные счета. Никому не сообщайте сведения о банковских картах и персональные данные.

О фактах мошенничества незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).
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