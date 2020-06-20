Житель Калининского района стал жертвой мошенников.

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Об этом он сообщил полицейским. Со слов пострадавшего, на одном из сайтов объявлений он нашел сообщение о продаже металлоискателя. Связавшись с продавцом, он договорился о сделке и перевел на указанный счет 16 000 рублей. По прошествии определенного времени товар мужчина так и не получил.Следственным подразделением МО МВД России «Калининский» по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастна ранее судимая 33-летняя жительница Челябинской области. Причем на малой родине женщина уже задержана по подозрению в совершении аналогичного преступления, в содеянном она созналась. В настоящий момент устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: будьте осторожны, покупая или продавая что-либо через Интернет!Одной из самых распространенных схем обмана является продажа товаров через Интернет с полной или частичной предоплатой. Никогда не переводите предоплату, а тем более полную стоимость товара на неизвестные счета. Никому не сообщайте сведения о банковских картах и персональные данные.О фактах мошенничества незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).