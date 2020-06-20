Музей Федина проведет онлайн-трансляцию выставки художника Адриана Ермолаева.

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Художник Адриан Михайлович Ермолаев, наш земляк, был свидетелем разрушений и ужасов войны и сохранил для потомков рисунки необычайной эмоциональной силы. Из этих художественных документов складывается правдивая картина страшных лет мировой истории, которую уже никто не сможет переписать.Виртуальные посетители смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов музея К.А. Федина и Л.А. Кассиля, которые не представлены в постоянной экспозиции: фотографии А.М. Ермолаева, фронтовой альбом с рисунками, сделанными им на полях сражений Великой Отечественной войны, книги с иллюстрациями художника, в том числе редкое издание книги Л.А. Кассиля «Твои защитники» 1942 года.Сайт музея: http://fedinmuseum.ruВконтакте: https://vk.com/fedinmuseumОдноклассники: https://ok.ru/muzey.fedinaИнстаграм: https://www.instagram.com/fedinmusТвиттер: https://twitter.com/fedinmuseumФейсбук: https://www.facebook.com/museumfedin