19 июня 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:02 | 18 июня
В Балакове выложат из горящих свечей портрет медицинской сестры
16:18 | 18 июня
Территориальные избирательные комиссии региона получили бюллетени для общероссийского голосования
15:27 | 18 июня
Саратовских врачей поддержали шоколадом для укрепления иммунитета
14:30 | 18 июня
Начался приём заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – ПФО 2020
13:27 | 18 июня
Центры "Мои Документы" принимают заявления на участие в голосовании по поправкам в Конституцию
12:30 | 18 июня
Утвержден приказ, определяющий сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году
11:26 | 18 июня
Саратовские лесхозы получили 40 новых машин для охраны лесов от пожаров
09:55 | 18 июня
В Историческом парке "Россия - моя история" прозвучат "Диалоги о героях..."
09:00 | 18 июня
Большее число саратовских семей получит право на меры господдержки
17:00 | 17 июня
На Театральной площади открывается ягодная ярмарка
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Балакове выложат из горящих свечей портрет медицинской сестры

Новости


В День памяти и скорби, 22 июня, город присоединится к традиционной патриотической акции «Свеча памяти».

Цель акции – провести одновременно по всей стране минуту молчания в 12 часов 15 минут по московскому времени и зажечь 27 млн свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.

По информации администрации Балаковского района, молодогвардейцы и жители Балакова выложат из нескольких тысяч горящих свечей многометровый портрет медицинской сестры с надписью «Герои на все времена!». Композиция призвана прославить подвиг врачей и медицинских работников как во время Великой Отечественной войны, так и в современности, в период борьбы с COVID-19.