В Балакове выложат из горящих свечей портрет медицинской сестры

просмотров: 265

Цель акции – провести одновременно по всей стране минуту молчания в 12 часов 15 минут по московскому времени и зажечь 27 млн свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.По информации администрации Балаковского района, молодогвардейцы и жители Балакова выложат из нескольких тысяч горящих свечей многометровый портрет медицинской сестры с надписью «Герои на все времена!». Композиция призвана прославить подвиг врачей и медицинских работников как во время Великой Отечественной войны, так и в современности, в период борьбы с COVID-19.