Территориальные избирательные комиссии региона получили бюллетени для общероссийского голосования
Всего было изготовлено около 2 млн бюллетеней.
17 июня территориальные избирательные комиссии Саратовской области получили бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Передача бюллетеней происходит согласно графику, утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области, под контролем рабочей группы.
По информации областного избиркома, всего для голосования было изготовлено 1 млн 911 тысяч 307 бюллетеней, в том числе 388 245 бюллетеней для голосования с использованием КОИБ, это соответствует количеству жителей Саратовской области, имеющих право голосования.
В ходе голосования, которое состоится 1 июля, участникам голосования предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». С полным текстом поправок можно ознакомиться в информационном буклете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и на сайте «Конституция 2020».