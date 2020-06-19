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Территориальные избирательные комиссии региона получили бюллетени для общероссийского голосования

Новости
Территориальные избирательные комиссии региона получили бюллетени для общероссийского голосования

Всего было изготовлено около 2 млн бюллетеней.

17 июня территориальные избирательные комиссии Саратовской области получили бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Передача бюллетеней происходит согласно графику, утвержденному постановлением избирательной комиссии Саратовской области, под контролем рабочей группы.

По информации областного избиркома, всего для голосования было изготовлено 1 млн 911 тысяч 307 бюллетеней, в том числе 388 245 бюллетеней для голосования с использованием КОИБ, это соответствует количеству жителей Саратовской области, имеющих право голосования.

В ходе голосования, которое состоится 1 июля, участникам голосования предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». С полным текстом поправок можно ознакомиться в информационном буклете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и на сайте «Конституция 2020».