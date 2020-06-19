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Начался приём заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – ПФО 2020

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Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно, и включает в себя проведение окружных этапов для всех регионов РФ и общенациональный финал.

В нём могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.

Заявку можно подать в следующих номинациях:

– этнографический сувенир;

– сувенир города или региона;

– гастрономический сувенир (напитки, еда);

– сувенир события, туристического маршрута, музея;

– сувенир-игрушка;

– идея сувенира;

– линейка туристических сувениров (подноминации: регион, город, музей).

В каждой номинации работы представляются в нескольких категориях в соответствии с ценой.

Заявки принимаются до 1 июля 2020 года включительно через онлайн-форму или по электронной почте. В этом году от одного автора можно подать до 10 заявок включительно.

Сайт конкурса: https://russiasuvenir.ru/
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