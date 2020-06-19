Начался приём заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – ПФО 2020
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно, и включает в себя проведение окружных этапов для всех регионов РФ и общенациональный финал.
В нём могут принять участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную продукцию или её идею.
Заявку можно подать в следующих номинациях:
– этнографический сувенир;
– сувенир города или региона;
– гастрономический сувенир (напитки, еда);
– сувенир события, туристического маршрута, музея;
– сувенир-игрушка;
– идея сувенира;
– линейка туристических сувениров (подноминации: регион, город, музей).
В каждой номинации работы представляются в нескольких категориях в соответствии с ценой.
Заявки принимаются до 1 июля 2020 года включительно через онлайн-форму или по электронной почте. В этом году от одного автора можно подать до 10 заявок включительно.
Сайт конкурса: https://russiasuvenir.ru/