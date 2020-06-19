19 июня 2020 ПЯТНИЦА
Новости
17:02 | 18 июня
В Балакове выложат из горящих свечей портрет медицинской сестры
16:18 | 18 июня
Территориальные избирательные комиссии региона получили бюллетени для общероссийского голосования
15:27 | 18 июня
Саратовских врачей поддержали шоколадом для укрепления иммунитета
14:30 | 18 июня
Начался приём заявок на окружной этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – ПФО 2020
13:27 | 18 июня
Центры "Мои Документы" принимают заявления на участие в голосовании по поправкам в Конституцию
12:30 | 18 июня
Утвержден приказ, определяющий сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году
11:26 | 18 июня
Саратовские лесхозы получили 40 новых машин для охраны лесов от пожаров
09:55 | 18 июня
В Историческом парке "Россия - моя история" прозвучат "Диалоги о героях..."
09:00 | 18 июня
Большее число саратовских семей получит право на меры господдержки
17:00 | 17 июня
На Театральной площади открывается ягодная ярмарка
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Центры "Мои Документы" принимают заявления на участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Новости


1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

До 21 июня во всех центрах «Мои Документы» региона можно заполнить заявление о голосовании по месту нахождения. Для удобства заявителей работа центров будет обеспечена в воскресенье 21 июня до 14 часов.

При обращении в центры необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Специалисты помогут заполнить заявление и выбрать подходящий избирательный участок. Весь процесс займет не более 15 минут. Гражданин имеет право выбрать место голосования только один раз. В случае, если гражданин никуда не обращается в установленные сроки, голосование производится по месту его прописки.

Также заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через портал Госуслуг (gosuslugi.ru).

В рамках взаимодействия с Общероссийским народным фронтом во всех центрах «Мои Документы» области установлены стенды, помогающие гражданам ознакомиться с основными изменениями, которые планируется внести в Конституцию.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код