Центры "Мои Документы" принимают заявления на участие в голосовании по поправкам в Конституцию

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До 21 июня во всех центрах «Мои Документы» региона можно заполнить заявление о голосовании по месту нахождения. Для удобства заявителей работа центров будет обеспечена в воскресенье 21 июня до 14 часов.При обращении в центры необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Специалисты помогут заполнить заявление и выбрать подходящий избирательный участок. Весь процесс займет не более 15 минут. Гражданин имеет право выбрать место голосования только один раз. В случае, если гражданин никуда не обращается в установленные сроки, голосование производится по месту его прописки.Также заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через портал Госуслуг (gosuslugi.ru).В рамках взаимодействия с Общероссийским народным фронтом во всех центрах «Мои Документы» области установлены стенды, помогающие гражданам ознакомиться с основными изменениями, которые планируется внести в Конституцию.