Саратовские лесхозы получили 40 новых машин для охраны лесов от пожаров

просмотров: 144

Всего лесхозы получили 15 грузопассажирских автомобилей, 5 катеров, 5 тракторов, 2 лесопосадочные машины, другое оборудование. Ключи от техники руководителям хозяйств вручил губернатор Валерий Радаев.- Установилась жаркая погода, есть опасность возникновения пожаров, ситуация, особенно в Заволжье, напряженная, - отметил глава региона. - В рамках нацпроекта Президента в регион пришли современные, вездеходные машины для охраны лесов. Таким образом, плановая обеспеченность техникой по противопожарной защите достигает 80%. Многое зависит от подготовки наших работников лесхозов, от правильной мобилизации, быстроты реагирования, использования современных мобильных технологий. Теперь надо работать на опережение, не допускать возникновения проблемных ситуаций в лесах.По информации пресс-службы губернатора, 9 июня всем 18 лесхозам области была передана первая партия из 34 единиц новой техники, которая поступила в регион по нацпроекту «Экология».В 2019 году для обеспечения охраны лесов от пожаров в лесхозы области было приобретено 84 единицы спецтехники. Благодаря новой технике в прошлом году число пожаров в регионе снизилось в пять раз.