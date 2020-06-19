В Историческом парке "Россия - моя история" прозвучат "Диалоги о героях...".

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Мероприятие пройдет в рамках проекта «Достойны звания Героя…», получившего поддержку Фонда президентских грантов, подготовленного к 75-летию Великой Победы Саратовским областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в партнерстве с Историческим парком «Россия – Моя история».Проект направлен на выявление, сохранение и популяризацию исторической памяти, связанной с саратовцами – Героями Советского Союза, Героями Социалистического Труда, Героями России и Героями Труда России.Круглый стол будет проводиться в онлайн-формате на платформе GoogleMeet. К участию приглашены учителя-историки, эксперты и ученые.