Большее число саратовских семей получит право на меры господдержки

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На очередном заседании Саратовской областной Думы будет рассмотрен законопроект о внесении поправок в закон о выплатах для семей с детьми от 3 до 7 лет.

Сегодня на заседании комитета по социальной политике депутаты его поддержали и вынесли вопрос на заседание регионального парламента.

Напомним, с 1 января 2020 года Указом Президента России Владимира Путина была принята ежемесячная денежная выплата семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет включительно. В регионе соответствующий закон, регламентирующий данное право семьям, воспитывающим детей, был принят в апреле. Согласно нормативному акту, получить выплату в размере 4 854 руб. имеют право семьи, среднедушевой доход которых не превышает 9 521 руб.

В мае ведомство начало прием заявлений от граждан и одновременно анализировало ситуацию, связанную с действующими условиями назначения ежемесячной денежной выплаты.

В ходе обработки заявлений от жителей области выяснилось, что реализация средств федерального и регионального материнского капитала в период, который учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи, в ряде случаев лишает семьи права на данный вид государственной поддержки. Поэтому министерство выступило с законопроектом, благодаря которому данную выплату сможет получить еще около четырех тысяч семей области.

При принятии закона все граждане, получившие отказ в получении выплаты по причине учета в общий доход средств маткапитала, смогут воспользоваться данной мерой социальной поддержки. При этом семьям, которые получили отказ в назначении выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно. Выплата будет произведена в полном объеме за период с 1 января 2020 года на основании ранее поданного заявления.
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