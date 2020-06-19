На Театральной площади открывается ягодная ярмарка

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Подобная ярмарка на Театральной площади также будет организована с 25 июня по 18 июля.Кроме того, с 17 июня по 17 июля в Заводском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Фрунзенском районах администрацией муниципального образования «Город Саратов» будут организованы краткосрочные овощные ярмарки по следующим адресам:В Заводском районе - просп. Энтузиастов, 31; в Кировском районе - ул. им. Академика Навашина С.Г. - ул. Техническая; ул. Московская - ул. Большая Садовая; в Ленинском районе - просп. им. 50 лет Октября, 105а; ул. Песчано - Уметская - ул. им. Моисеева Ю.С.; Ул. Ипподромная, 17; ул. Черниговская -ул. Романтиков; в Октябрьском районе - ул. 2-я Садовая, 115/121; во Фрунзенском районе - ул. Шелковичная - ул. Большая Садовая.