Работники социальной сферы получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова

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Парламентарий отметил, что социальные службы во всех населенных пунктах России обеспечивают помощью свыше 26 млн человек, в числе которых ветераны Великой Отечественной войны, семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями, пожилые граждане.Михаил Романов выразил большую благодарность работникам социальной сферы за доброту, милосердие, терпение и отзывчивость, пожелал им оптимизма, крепкого здоровья, успехов в самоотверженном труде, большой удачи, неиссякаемой энергии и оптимизма. При этом парламентарий подчеркнул, что сегодня зачастую для оставшихся без поддержки людей соцработник становится единственной опорой, заменяя подопечным близких. Роль соцработников особенно усилилась во время распространения пандемии коронавируса, отметил Михаил Романов. По его словам, на работников социальной сферы легли непростые задачи по оказанию мер поддержки, предусмотренных властями.