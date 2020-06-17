Эксперт назвал слаженными действия губернаторской команды Сергея Морозова по борьбе с коронавирусом

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С 15-го июня режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер абсолютно для всех жителей, в том числе для тех, кто старше 65 лет, сообщает агентство МИРИНФО. Соответствующий указ подписал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Санитарно-гигиенические правила остаются в силе по-прежнему, включая социальную дистанцию, ношение масок и перчаток и регулярную дезинфекцию.С 15-го июня в области заработали фитнес-центры, бассейны, сауны, бани, солярии, массажные и СПА-салоны. Однако это коснулось только тех муниципальных образований, где коэффициент распространения коронавируса (Rt) ниже единицы: Ульяновска и четырех районов области. При этом и от владельцев, и от посетителей требуется строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм. В этих же муниципалитетах откроются летние кафе, веранды или террасы. А вот заниматься спортом на открытом воздухе разрешено уже по всей области.Что касается дошкольных учреждений, то для них пока ничего не изменилось: по 30-е июня детские сады продолжат работать в формате дежурных групп численностью не более 12 человек.В указе четко прописываются санкции для нарушителей санитарно-гигиенических требований: они будут штрафоваться в соответствии с федеральным КоАП. Кроме того, соблюдение санитарных норм будет контролироваться профильными ведомствами, регулярные проверки продолжатся в магазинах и транспорте, отмечает информагентство ЕльМедиа.«Область выходит из кризиса, пострадав незначительно и сохранив, в основном, производство и малый бизнес. Перед любым губернатором во время таких событий, как пандемия, стоит вопрос: обезопасить население и не допустить провала в экономике. С этой задачей губернатор Морозов справился. Заболеваемость удалось удержать под контролем насколько это возможно (от вспышек, подобной той, что случилась в райцентре Карсун, застраховаться невозможно). Это стало возможным за счет системного подхода к управлению, многоступенчатая поддержка бизнеса в области позволила избежать провала в экономике, пандемия даже была использована, чтобы запустить производство», – считает Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.Сегодня ежедневный прирост выявленных заболевших коронавирусом замедлился. Максимальное число заболевших в день – 150 – было зафиксировано 12 июня, после чего количество зараженных постепенно идет на спад, сейчас этот показатель держится на уровне 80-90 человек в день. Сегодня суточный прирост активных случаев сократился до 41 заболевшего, а суточный прирост количества выздоровевших вырос на 50%. Согласно оперативным данным на 14 июня, в регионе подтверждено 4048 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровело на сегодня 1295 человек.Вспышку заболеваемости область получила в майские праздники в результате несоблюдения режима изоляции гражданами, прибывшими из других регионов, прежде всего, из Москвы и Московской области.Повлияло на рост показателей и увеличение лабораторных исследований. «Раннее выявление инфекции и пресечение каналов ее распространения имеет огромное значение», – рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Диагностическая база для диагностики за время пандемии расширилась от 4 лабораторий до 15, соответственно, вырос и объем тестирования до 3000 тестов в сутки. Под потребности области на базе ГУЗ «Новоспасская РБ» развернулась новая диагностическая лаборатория, также по максимуму отработали и продолжают это делать клинические лаборатории ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» и ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница».Необходимые меры по изоляции в Ульяновской области были предприняты сразу же после входа в особый режим. Еще 20 марта на базе инфекционного отделения Новоульяновской городской больницы начались работы по созданию обсерватора. На эти цели из областного бюджета было выделено около 11 млн рублей. Очень оперативно в Ульяновске приступили к производству медицинских масок.«В соответствии с поручением президента РФ здравоохранение Ульяновской области мобилизовало все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В работу включились как федеральные, так и региональные клиники, в том числе частные медицинские организации. Для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ульяновске был создан дополнительный коечный фонд, а медперсонал госпитальных баз обеспечен временным жильём», – рассказал губернатор Сергей Морозов о стратегии во время пандемии. Один из самых мощных коронавирусных стационаров появился на базе Центральной медсанчасти, там было подготовлено 400 коек.«В условиях, когда медицина становится политикой, быстрота реакции на начало пандемии имеет политическое значение. Действия губернаторской команды Сергея Морозова по отражению атаки коронавируса и дальнейшая борьба с ним были слаженными, усилия всех ветвей власти доказали свою правильность. Об этом говорит низкая смертность в Ульяновской области, это отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова», – говорит основатель и директор Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев.