Район 3-й Дачной на день останется без воды

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По информации пресс-службы ООО ««Концессии водоснабжения – Саратов», в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации, для проведения профилактических и ремонтных работ на водоводе d-200 мм по адресу: Ленинский район, ул. Международная, 26 с 06:00 17 июня до 02:00 18 июня будет прекращена работа насосных станций «Сокол», «Мира», «Международная, 40», принадлежащих ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Без холодного водоснабжения останутся жилые дома, находящиеся на ул. Одесская, Международные пр., ул. Мира, ул. Международная, ул. Лунная, ул. Гвардейская, 1, 1 «А», 3, 3 «А», ул. 4-я Дачная, ул. Охотная, 2-й Одесский пер., 2 «А», Одесские пр.В зону отключения ХВС входят 93 жилых дома частного сектора и 119 жилых домов разной этажности. Кроме того, без воды останутся 7 детских садов, а также Горбольница № 8 и роддом № 4.