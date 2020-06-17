17 июня 2020 СРЕДА
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09:00 | 17 июня
Восстановлен прежний маршрут пригородного поезда Аткарск – Примыкание
23:43 | 16 июня
Работники социальной сферы получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова
23:41 | 16 июня
Эксперт назвал слаженными действия губернаторской команды Сергея Морозова по борьбе с коронавирусом
17:00 | 16 июня
Район 3-й Дачной на день останется без воды
15:49 | 16 июня
Ко Дню молодежи ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Мы"
15:00 | 16 июня
В аэропорту «Гагарин» завершены работы по обновлению разметки на аэродроме
14:08 | 16 июня
В селе Семено-Полтавка Ершовского района продолжается строительство клуба
13:19 | 16 июня
Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» предлагает к просмотру лучшие работы о летних каникулах
12:13 | 16 июня
Саратовцев приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»
10:50 | 16 июня
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Район 3-й Дачной на день останется без воды

Новости / Новости ЖКХ


В зону отключения попадут свыше 200 жилых домов, а также ряд социально-значимых объектов.

По информации пресс-службы ООО ««Концессии водоснабжения – Саратов», в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации, для проведения профилактических и ремонтных работ на водоводе d-200 мм по адресу: Ленинский район, ул. Международная, 26 с 06:00 17 июня до 02:00 18 июня будет прекращена работа насосных станций «Сокол», «Мира», «Международная, 40», принадлежащих ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». Без холодного водоснабжения останутся жилые дома, находящиеся на ул. Одесская, Международные пр., ул. Мира, ул. Международная, ул. Лунная, ул. Гвардейская, 1, 1 «А», 3, 3 «А», ул. 4-я Дачная, ул. Охотная, 2-й Одесский пер., 2 «А», Одесские пр.

В зону отключения ХВС входят 93 жилых дома частного сектора и 119 жилых домов разной этажности. Кроме того, без воды останутся 7 детских садов, а также Горбольница № 8 и роддом № 4.