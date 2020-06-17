Ко Дню молодежи ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Мы"

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В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. В конкурсе предусмотрено индивидуальное участие и участие творческих коллективов, объединений (численность коллектива не ограничена).Для участия в Конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, заявление на обработку персональных данных и видеопрезентацию в период с 15 июня 2020 года по 24 июня 2020 года на электронную почту ГАУК Саратовской области «Дворец культуры «Россия»: metodotdel.dkrossiya@mail.ru .С положением конкурса Вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия" по ссылке: http://dvorez-rossiya.ru/onlajn-konkurs-molodezhnyx-s..#ДКРоссия #Саратов #конкурсМы #онлайн_конкурс #танцы #субкультура #ДеньМолодежи