17 июня 2020 СРЕДА
Новости
09:00 | 17 июня
Восстановлен прежний маршрут пригородного поезда Аткарск – Примыкание
23:43 | 16 июня
Работники социальной сферы получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова
23:41 | 16 июня
Эксперт назвал слаженными действия губернаторской команды Сергея Морозова по борьбе с коронавирусом
17:00 | 16 июня
Район 3-й Дачной на день останется без воды
15:49 | 16 июня
Ко Дню молодежи ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Мы"
15:00 | 16 июня
В аэропорту «Гагарин» завершены работы по обновлению разметки на аэродроме
14:08 | 16 июня
В селе Семено-Полтавка Ершовского района продолжается строительство клуба
13:19 | 16 июня
Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» предлагает к просмотру лучшие работы о летних каникулах
12:13 | 16 июня
Саратовцев приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»
10:50 | 16 июня
ОАО "РЖД" вводит скидку 38% на перевозки зерна в направлении портов Каспия
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Ко Дню молодежи ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Мы"

Новости


ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс молодежных субкультур "Мы".

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. В конкурсе предусмотрено индивидуальное участие и участие творческих коллективов, объединений (численность коллектива не ограничена).

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку, заявление на обработку персональных данных и видеопрезентацию в период с 15 июня 2020 года по 24 июня 2020 года на электронную почту ГАУК Саратовской области «Дворец культуры «Россия»: metodotdel.dkrossiya@mail.ru .

С положением конкурса Вы можете ознакомиться на сайте ДК "Россия" по ссылке: http://dvorez-rossiya.ru/onlajn-konkurs-molodezhnyx-s..

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