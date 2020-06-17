В аэропорту «Гагарин» завершены работы по обновлению разметки на аэродроме

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Плановое обновление разметки производится аэродромной службой при подготовке к осенне-зимней и весенне-летней навигации, а также по мере износа в сухую погоду и при температуре воздуха не ниже +5 градусов.Для нанесения разметки используется специальная аэродромная краска трех цветов. Разметка белого цвета предназначена для взлетно-посадочных полос и путей движения спецтранспорта по перрону. Желтый цвет используется для обозначения рулежных дорожек и маршрутов следования к местам стоянок воздушных судов. Границы мест стоянок и обслуживания самолетов обозначаются красным цветом.В аэропорту «Гагарин» на обновление разметки расходуется в среднем до 10 тонн краски в год, а четкое видение маркировки всех элементов летного поля обеспечивает безопасное движение самолета по маршрутам руления, взлета и посадки. Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» (www.ar-management.ru):«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2019 г. составил более 15,5 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России. Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.