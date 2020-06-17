В селе Семено-Полтавка Ершовского района продолжается строительство клуба.

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Будущее учреждение для села появится в рамках национального проекта "Культура". В настоящее время подрядчиком возводятся стены. Проект данного стройобъекта подчинен идее выполнения новым клубом функции культурного центра для семенополтавцев. Поэтому в нем будет обустроен не только непосредственно зрительный зал, но и спортивный центр с тренажерным оборудованием.Сроки сдачи запланированы на август этого года.