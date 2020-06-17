Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» предлагает к просмотру лучшие работы о летних каникулах
Присоединиться к «Фестивалю фестивалей» онлайн можно с сегодняшнего дня, 16 июня.
Организаторы открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» подготовили ТОП-15 лучших фильмов «Киновертикали» о летних каникулах. Среди них работы 2018-2019 гг. от авторов из Кировской, Ленинградской, Липецкой, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Москва.
Все работы будут доступны с 16 июня на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».