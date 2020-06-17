17 июня 2020 СРЕДА
Новости
09:00 | 17 июня
Восстановлен прежний маршрут пригородного поезда Аткарск – Примыкание
23:43 | 16 июня
Работники социальной сферы получили поздравления с профессиональным праздником от Михаила Романова
23:41 | 16 июня
Эксперт назвал слаженными действия губернаторской команды Сергея Морозова по борьбе с коронавирусом
17:00 | 16 июня
Район 3-й Дачной на день останется без воды
15:49 | 16 июня
Ко Дню молодежи ДК "Россия" проводит онлайн-конкурс "Мы"
15:00 | 16 июня
В аэропорту «Гагарин» завершены работы по обновлению разметки на аэродроме
14:08 | 16 июня
В селе Семено-Полтавка Ершовского района продолжается строительство клуба
13:19 | 16 июня
Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» предлагает к просмотру лучшие работы о летних каникулах
12:13 | 16 июня
Саратовцев приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»
10:50 | 16 июня
ОАО "РЖД" вводит скидку 38% на перевозки зерна в направлении портов Каспия
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» предлагает к просмотру лучшие работы о летних каникулах

Новости / Культура
Оргкомитет фестиваля «Киновертикаль» предлагает к просмотру лучшие работы о летних каникулах


Присоединиться к «Фестивалю фестивалей» онлайн можно с сегодняшнего дня, 16 июня.

Организаторы открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» подготовили ТОП-15 лучших фильмов «Киновертикали» о летних каникулах. Среди них работы 2018-2019 гг. от авторов из Кировской, Ленинградской, Липецкой, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Москва.

Все работы будут доступны с 16 июня на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов».