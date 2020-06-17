Саратовцев приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, цель акции – провести одновременно по всей стране 22 июня минуту молчания в 12 часов 15 минут по московскому времени и зажечь 27 миллионов свечей, чтобы вспомнить каждого из погибших в годы Великой Отечественной войны.Присоединиться к акции может любой желающий и зажечь «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. Отмечается, что каждая виртуальная свеча стоит 1 рубль, который пойдет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь может подарить «Свечу памяти» своим друзьям. В сети «Instagram» с 18 июня пользователи смогут установить приложение маски «Свеча памяти», разместить видео в сториз и поделиться ею со своими подписчиками.