ОАО "РЖД" вводит скидку 38% на перевозки зерна в направлении портов Каспия
Для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт правление ОАО "РЖД" приняло решение о снижении тарифа на перевозки зерна и зернобобовых культур на припортовые станции Каспийского бассейна.
Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы.
Понижающий коэффициент 0,62 к действующим тарифам (скидка 38%) будет распространяться на внутрироссийские и экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур (позиции ЕТСНГ 011-018) в вагонах-зерновозах на расстояние до 400 км (включительно) в направлении припортовых станций Каспийского бассейна, включая Махачкалу, а также ряд станций Приволжской железной дороги.
Специальные тарифы будут действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.