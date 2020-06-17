ОАО "РЖД" вводит скидку 38% на перевозки зерна в направлении портов Каспия

просмотров: 158

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы.Понижающий коэффициент 0,62 к действующим тарифам (скидка 38%) будет распространяться на внутрироссийские и экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур (позиции ЕТСНГ 011-018) в вагонах-зерновозах на расстояние до 400 км (включительно) в направлении припортовых станций Каспийского бассейна, включая Махачкалу, а также ряд станций Приволжской железной дороги.Специальные тарифы будут действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.