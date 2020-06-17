Расширены меры государственной поддержки безработных граждан

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Увеличен минимальный размер пособия по безработице. В мае – июле он установлен в размере 4500 руб. (ранее составлял 1500 руб.). Причем для тех, кому пособие в мае – июне было рассчитано из размера 1500 руб., будет произведен перерасчет, предоставление дополнительных документов не требуется.Для безработных граждан, у которых после 1 марта 2020 года закончился или закончится период выплаты пособия и которые не снялись с регистрационного учета, период выплаты пособия продлевается на 3 месяца, но не позднее 1 октября 2020 года. При этом размер пособия будет равен размеру пособия, причитающегося на день принятия решения о продлении периода выплаты, но не менее минимального и не выше максимальной величины пособия.Родителям, признанным безработными и имеющим детей до 18 лет, размер пособия по безработице в июне – августе увеличится на 3000 рублей за каждого ребенка. В случае, если оба родителя являются безработными выплата производится одному из родителей. При этом не важно, когда гражданин потерял работу. Перерасчет пособия с учетом выплаты на детей будет производиться с июня. Напомним, ранее данные выплаты получали только граждане, уволенные после 1 марта т.г.Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, после вступления постановления в силу (13 июня т.г.), получат пособие в максимальном размере – 12 130 рублей. И на них также в июне – августе 2020 года распространится доплата на несовершеннолетних детей.За консультацией можно обратиться в центр занятости населения по месту жительства или по телефону «горячей линии» министерства (8452) 39-00-31.