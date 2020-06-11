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С начала июня санобработка домов в Саратовской области достигла 51 процента

Новости


Государственная жилищная инспекция продолжает мониторинг ситуации с проведением дезинфекции в многоквартирных домах и соблюдением масочного режима со стороны УК.

По сведениям, поступившим из администрации Саратова и администраций районов области, с 1 июня из 14 209 многоэтажных домов области в 7186 домах проведена обработка мест общего пользования, что составляет 51%. В Саратове за сегодняшний день дезинфекцию провели в 354 домах.

Инспекторы провели с начала месяца 161 рейдовое мероприятие по соблюдению управляющими организациями масочного режима. Новых протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ не составлено.
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