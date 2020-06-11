30 мая стартовал предзаказ трека «Gurudev» Сати Казановой и GoKirtan

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Сати Казанова выступила в совместной работе с молодыми музыкантами GoKirtan в роли наставника. Певица считает этот проект особенным: предложив снимать клип во Вриндаване, она искренне верит в то, что главный смысл песни поможет лучше донести сильнейшая энергетика места. Также она назвала потрясающей возможность совместной работы с проектом MANTRA LIVE и группой GoKirtan, когда можно создавать в синергии с другими музыкантами оригинальную музыку и делиться энергией.Работа Сати для GoKirtan стала своеобразным мостом между двумя поколениями, между музыкой древних мантр и современными популярными композициями, способом продемонстрировать слушателям, как можно обрести мир внутри себя и приблизиться к духовному спокойствию с помощью музыки.